La porte de chaufferie doit garantir une protection optimale contre les risques d’incendie et répondre aux normes de sécurité des locaux techniques. Fabriquée en acier ou en matériaux ignifugés, elle est généralement coupe-feu (EI30, EI60 ou plus), résistante aux chocs et aux fumées. Elle peut intégrer un système de fermeture automatique, une grille de ventilation ou une serrure de sécurité. Indispensable dans les bâtiments tertiaires, résidentiels ou industriels, elle permet de sécuriser l’accès à la chaufferie tout en assurant une maintenance facilitée. Découvrez ici des portes techniques conformes aux normes en vigueur pour tous vos projets.