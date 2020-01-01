La porte de placard coulissante est une solution idéale pour optimiser l’espace dans les pièces étroites ou à fort passage. Grâce à son système sur rail, elle glisse sans empiéter sur l’intérieur de la pièce, tout en assurant un accès fluide au rangement. Elle est très utilisée dans les logements, bureaux, hôtels ou locaux commerciaux. Disponible en bois, verre, miroir ou matériaux composites, elle se décline en styles modernes, classiques ou design. Les modèles professionnels intègrent souvent des amortisseurs, des rails renforcés ou des systèmes silencieux. Cette page regroupe des solutions adaptées à une pose en applique ou encastrée, pour des projets d’agencement fonctionnels et esthétiques.