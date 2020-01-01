La porte de placard pliante combine praticité et compacité pour s’adapter aux zones où l’ouverture battante est impossible. Elle s’ouvre latéralement en accordéon, offrant une visibilité complète du contenu sans empiéter sur la pièce. Idéale dans les couloirs, petites chambres ou bureaux, elle s’intègre facilement dans des aménagements sur mesure ou en rénovation. Disponible en bois, PVC, miroir ou verre, elle propose une grande variété de finitions et de dimensions. Les modèles professionnels assurent une bonne tenue dans le temps avec des charnières renforcées et des systèmes de guidage efficaces. Retrouvez ici des solutions performantes pour vos projets d’aménagement intérieur.