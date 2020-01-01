Porte en verre et porte-miroir

Les portes en verre et portes-miroirs apportent lumière et modernité aux aménagements intérieurs. Souvent utilisées dans les bureaux, salles de bain, chambres ou espaces commerciaux, elles favorisent la diffusion de la lumière naturelle tout en créant une impression d’espace. Disponibles en version battante ou coulissante, elles se déclinent en verre transparent, sablé, sérigraphié ou miroir. Le verre utilisé est généralement trempé ou feuilleté pour garantir la sécurité. Ces portes peuvent aussi intégrer des décors personnalisés ou des systèmes de verrouillage adaptés aux besoins des utilisateurs. Découvrez ici des solutions design et fonctionnelles pour sublimer vos projets de menuiserie intérieure.