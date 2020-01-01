Porte et bloc-porte à parement fini

Le bloc-porte à parement fini est une solution prête à poser qui facilite les chantiers de second œuvre. Composé d’une porte montée sur son bâti, il est livré avec une finition complète : peinture, stratifié, mélaminé ou placage bois. Idéal pour les logements collectifs, les bureaux, les établissements scolaires ou de santé, ce type de porte offre un gain de temps considérable sur chantier, tout en assurant un rendu esthétique uniforme. Ces produits peuvent intégrer des caractéristiques techniques comme la résistance au feu, l’isolation acoustique ou le traitement antibactérien. Retrouvez ici une sélection de portes et blocs-portes à parement fini, pensés pour les professionnels du bâtiment et conformes aux normes en vigueur.