La porte étanche à l’air et aux gaz est indispensable dans les environnements nécessitant une parfaite maîtrise des flux, comme les laboratoires, hôpitaux, salles blanches ou locaux industriels sensibles. Conçue avec des joints de haute performance et des systèmes de verrouillage spécifiques, elle empêche toute fuite ou infiltration de gaz, d’air ou de polluants. Elle peut être associée à des systèmes de surpression ou de confinement. En version battante ou coulissante, elle est fabriquée dans des matériaux résistants et hygiéniques. Cette page propose des modèles répondant aux normes les plus strictes pour garantir sécurité, hygiène et efficacité dans les bâtiments techniques.