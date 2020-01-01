La porte étanche à l’eau est conçue pour empêcher toute infiltration dans les bâtiments exposés à l’humidité ou aux risques d’inondation. Utilisée dans les locaux techniques, sous-sols, stations de pompage ou bâtiments industriels, elle est équipée de joints de compression, de seuils spécifiques et de fermetures renforcées. Ces portes peuvent résister à la pression de l’eau sur une certaine hauteur et sont testées pour garantir leur étanchéité. Elles contribuent à la protection des biens et des personnes en cas d’événement climatique ou de débordement. Retrouvez ici des solutions robustes et conformes aux exigences de sécurité pour les professionnels du BTP.