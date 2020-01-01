La porte isoplane est un classique de la menuiserie intérieure. Légère, économique et rapide à poser, elle se compose généralement d’un parement bois ou stratifié sur une âme alvéolaire. Très utilisée dans les logements, bureaux et bâtiments scolaires, elle répond aux besoins courants de cloisonnement tout en offrant une surface plane facile à peindre ou à revêtir. Certains modèles intègrent une isolation acoustique ou une résistance au feu renforcée, selon les contraintes du chantier. Cette page propose une sélection de portes isoplanes standard ou techniques, adaptées aux professionnels à la recherche de solutions pratiques, fiables et esthétiques.