Le portier audiovisuel assure une double identification grâce à l’image et au son pour sécuriser les accès aux bâtiments. Il permet de voir, entendre et dialoguer avec les visiteurs avant de déclencher l’ouverture d’une porte ou d’un portail. Ce type d’équipement est particulièrement adapté aux immeubles résidentiels, aux bureaux ou aux établissements recevant du public. Offrant confort, sécurité et contrôle renforcé, il s’intègre aisément aux systèmes de contrôle d’accès modernes. Parcourez les solutions disponibles pour sécuriser vos entrées.