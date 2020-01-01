Portier, interphone, gâche électrique

Les portiers, interphones et gâches électriques permettent de contrôler l’accès aux bâtiments à distance tout en assurant un haut niveau de sécurité. Ces équipements se déclinent en versions audio ou vidéo, analogiques ou IP, et sont compatibles avec les badges, claviers codés ou systèmes biométriques. Les gâches électriques autorisent l’ouverture à distance des portes ou portails, en lien avec les dispositifs d’appel. Faciles à installer, ces solutions s’adressent aux logements collectifs, bureaux, ERP ou sites industriels.