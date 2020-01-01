Portier vidéo
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Le portier vidéo améliore le contrôle d’accès en combinant l’image et la voix pour identifier clairement les visiteurs. Il permet aux occupants d’ouvrir une porte ou un portail à distance après avoir vérifié visuellement l’identité du visiteur. Compatible avec les logements, les bureaux ou les établissements recevant du public, il renforce la sécurité et le confort des usagers. Facile à intégrer dans les installations neuves ou existantes, il fait partie des solutions incontournables de contrôle d’entrée.