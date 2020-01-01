Poste téléphone, télécopieur, modem
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Les postes téléphoniques, télécopieurs et modems restent des outils essentiels dans de nombreux bâtiments professionnels. Qu’ils soient fixes, DECT, analogiques ou VoIP, les téléphones assurent une communication fluide et sécurisée. Les télécopieurs, toujours utilisés dans certaines structures administratives ou juridiques, facilitent la transmission de documents. Quant aux modems, ils assurent la connexion aux réseaux internet ou télécom. Retrouvez ici les équipements adaptés à vos besoins métiers.