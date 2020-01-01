La prise de courant, 2P, 2P+t est la solution standard pour alimenter les appareils électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Le format 2P (deux pôles) est utilisé pour les appareils sans mise à la terre, tandis que la version 2P+t (deux pôles + terre) intègre un contact de protection indispensable pour les équipements sensibles ou à carcasse métallique. Faciles à installer, ces prises existent en version encastrée, en saillie, avec obturateur, volet de protection ou témoin lumineux. La prise de courant, 2P, 2P+t est disponible dans une large gamme de puissances, de matériaux et de degrés d’étanchéité, permettant une adaptation parfaite à tous les environnements, y compris les zones humides ou les locaux techniques. Choisir des modèles conformes aux normes assure une sécurité électrique optimale pour les utilisateurs. Retrouvez ici les références professionnelles les plus courantes.