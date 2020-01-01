La prise de courant aux standards étrangers est indispensable pour raccorder des équipements importés ou assurer la compatibilité électrique dans des bâtiments internationaux. Elle répond aux normes de différents pays (Type A, B, G, I, etc.) et permet d’éviter les risques liés aux adaptateurs temporaires. Utilisée dans les hôtels, aéroports, ambassades, zones franches ou installations industrielles exportées, la prise de courant aux standards étrangers garantit un branchement fiable, conforme aux exigences locales. Elle peut être intégrée dans des blocs multiprises, des boîtiers encastrés ou modulaires, et se décline souvent en version avec obturateur, protection ou signalisation. Pour les professionnels du bâtiment intervenant à l’international ou sur des projets multiculturels, ces solutions assurent une parfaite continuité d’usage. Retrouvez ici les principaux modèles compatibles avec les installations hors normes françaises.