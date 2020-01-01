La prise de courant avec protection, commande et signalisation regroupe plusieurs fonctions essentielles dans un seul dispositif, pour plus de sécurité et de praticité sur les installations électriques. Adaptée aux environnements tertiaires, industriels ou résidentiels exigeants, elle permet de contrôler l’alimentation électrique, de la sécuriser via des dispositifs intégrés (disjoncteurs, différentiels) et d’assurer une visualisation claire de l’état de fonctionnement grâce à des voyants ou témoins lumineux. Cette prise de courant avec protection, commande et signalisation est idéale pour les zones techniques, les ateliers, les établissements recevant du public ou les équipements sensibles. Disponible en différentes intensités, avec des degrés de protection élevés, elle répond aux normes de sécurité en vigueur. Consultez ici les modèles adaptés à vos besoins professionnels.