Prise de courant étanche

​Les prises de courant étanches sont conçues pour fournir une alimentation électrique sécurisée dans des environnements exposés à l'humidité, aux projections d'eau ou à la poussière. Elles sont idéales pour des installations dans des garages, caves, ateliers, cuisines industrielles ou pour un usage en extérieur. Ces prises sont généralement équipées d'un volet de protection et affichent un indice de protection élevé, tel que IP55, garantissant une résistance efficace contre les infiltrations. Par exemple, la prise de courant avec volet de protection IP55 de la gamme Plexo, proposée par Legrand, est adaptée à ces conditions exigeantes. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, ces prises assurent une distribution électrique fiable tout en protégeant les utilisateurs et les équipements. Découvrez notre sélection de solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité et conformité réglementaire.