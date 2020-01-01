La prise de courant pour atmosphère explosible, pour milieu industriel est conçue pour fonctionner en toute sécurité dans les zones à risque d’explosion (zones ATEX), comme les sites pétrochimiques, les silos agricoles, les ateliers de peinture ou les industries pharmaceutiques. Ces prises sont fabriquées avec des matériaux anti-étincelles et résistants aux agents chimiques, et répondent aux exigences strictes des normes ATEX en vigueur. Étanches, robustes et souvent dotées de systèmes de verrouillage, elles empêchent toute étincelle ou surchauffe lors du branchement ou du débranchement. La prise de courant pour atmosphère explosible, pour milieu industriel s’intègre dans des installations fixes ou mobiles, et assure une distribution électrique fiable sans compromettre la sécurité. Retrouvez ici des modèles testés pour les environnements les plus critiques, destinés aux professionnels du secteur industriel.