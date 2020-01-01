La prise de courant pour locaux humides est spécialement conçue pour garantir la sécurité des installations électriques dans les environnements exposés à l’humidité, aux projections d’eau ou à la condensation. Elle est indispensable dans les salles de bains, cuisines professionnelles, garages, ateliers, locaux techniques ou extérieurs couverts. Dotée d’un indice de protection IP élevé (généralement IP44 à IP67), la prise de courant pour locaux humides se décline en version encastrée ou en saillie, avec ou sans clapet, pour s’adapter aux différentes configurations murales ou mobiliers. Elle peut également intégrer une protection différentielle ou un disjoncteur. Ces dispositifs assurent la continuité d’alimentation tout en minimisant les risques électriques. Retrouvez sur cette page une sélection complète de solutions conformes aux normes en vigueur, pensées pour les professionnels du bâtiment et les environnements exigeants.