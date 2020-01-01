Prise rasoir, borne, espaces verts, camping

​Les prises rasoirs, bornes pour espaces verts et équipements électriques pour campings sont essentiels pour assurer une distribution sécurisée et adaptée de l'électricité en extérieur. Les prises rasoirs, généralement installées dans les salles de bains, permettent une utilisation en toute sécurité des appareils de rasage électriques. Les bornes pour espaces verts et campings fournissent des points d'accès à l'électricité pour les usagers, tout en résistant aux conditions extérieures. Par exemple, la borne de camping 4 prises CEE 16A avec protection par disjoncteur différentiel OHMTEC offre une solution fiable pour alimenter plusieurs emplacements en toute sécurité. Ces équipements sont conçus pour répondre aux normes en vigueur, garantissant performance, durabilité et sécurité pour les utilisateurs. Découvrez notre sélection de solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels du BTP, alliant qualité et conformité réglementaire.​