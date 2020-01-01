La prise téléphonique, informatique, fibre optique constitue un point de connexion essentiel dans les réseaux de communication, que ce soit dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Elle permet de raccorder les équipements aux réseaux télécoms, informatiques ou très haut débit, tout en garantissant une transmission de données stable et rapide. Selon les usages, on distingue les prises RJ11 pour la téléphonie, RJ45 pour les réseaux Ethernet, et les prises optiques pour la fibre. Faciles à intégrer dans des boîtiers muraux ou des plinthes techniques, ces prises sont disponibles en versions simples, doubles, blindées ou étanches, pour s’adapter à chaque configuration. La prise téléphonique, informatique, fibre optique répond aux besoins croissants en connectivité, avec des performances adaptées aux normes actuelles. Découvrez ici des solutions fiables et durables pour toutes vos installations.