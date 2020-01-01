Profilé à coupure thermique

Les profilés à coupure thermique sont conçus pour améliorer les performances énergétiques des menuiseries en limitant les déperditions de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur. Généralement utilisés dans les fenêtres, portes, murs-rideaux ou façades en aluminium, ils intègrent un élément isolant (barrette polyamide, mousse) entre deux parties métalliques pour interrompre la conduction thermique. Ces profilés sont indispensables pour répondre aux exigences des réglementations thermiques comme la RE2020, notamment dans les bâtiments basse consommation. En plus de l’isolation thermique, ils améliorent aussi le confort acoustique et évitent les ponts thermiques responsables de condensation. Idéals pour les constructions neuves et les rénovations performantes. Explorez ici les solutions à coupure thermique pour vos menuiseries techniques.