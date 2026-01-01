Profilé pour porte et fenêtre

Les profilés pour portes et fenêtres sont les éléments qui composent la structure des menuiseries. Ils définissent les performances thermiques, acoustiques, mécaniques et esthétiques de l’ensemble. Disponibles en PVC, aluminium, bois ou matériaux mixtes, ces profilés sont choisis selon l’usage, le type de pose, la dimension des ouvertures et les exigences réglementaires (RE2020, acoustique, accessibilité). Certains intègrent des ruptures de pont thermique, des chambres d’isolation, des renforts métalliques ou des profils clipsables. Leur qualité conditionne la résistance aux intempéries, la durabilité et l’efficacité énergétique des menuiseries. Les fabricants proposent une large gamme de profils pour le neuf ou la rénovation, avec des solutions adaptées à toutes les configurations. Parcourez notre sélection de profilés performants pour vos projets.