Profilé en acier

Les profilés en acier sont essentiels dans la construction métallique, la fabrication de menuiseries, de structures ou d’habillages techniques. Reconnus pour leur robustesse, leur résistance mécanique et leur durabilité, ils se déclinent en différentes formes (U, T, L, tubes, plats, omégas…) et épaisseurs selon les applications. Utilisés pour renforcer les châssis, réaliser des huisseries, des cloisons, des protections ou des éléments porteurs, ils sont disponibles en acier brut, galvanisé ou laqué. Ces profilés répondent aux normes de résistance structurelle et peuvent être utilisés en intérieur comme en extérieur. Faciles à souder, percer ou assembler, ils s’intègrent parfaitement aux chantiers de bâtiment, d’agencement ou d’ouvrage d’art. Retrouvez ici une sélection de profilés acier adaptés à vos besoins techniques.