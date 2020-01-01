Le profilé en aluminium est un élément clé dans la conception de menuiseries, de façades, de cloisons ou de structures décoratives. Léger, résistant à la corrosion et facile à usiner, l’aluminium offre une grande liberté de formes et de finitions (brut, anodisé, laqué). Il est utilisé pour réaliser des cadres de fenêtres, des encadrements, des rails, des montants ou des profilés décoratifs, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Certains modèles intègrent des ruptures de pont thermique ou des chambres techniques pour améliorer les performances thermiques et acoustiques. L’aluminium est également un matériau recyclable, apprécié pour les projets durables et esthétiques. Parcourez notre sélection de profilés aluminium adaptés à vos réalisations techniques et architecturales.