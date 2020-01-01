Le profilé en bois est utilisé dans la fabrication ou la rénovation de menuiseries, habillages et agencements intérieurs comme extérieurs. Matériau noble et isolant naturel, le bois offre une excellente performance thermique, une bonne tenue mécanique et une esthétique chaleureuse. Les profilés peuvent servir à concevoir des huisseries, des encadrements, des plinthes, des montants ou des habillages de façade. Disponibles en différentes essences (pin, chêne, mélèze…) et finitions (brut, verni, peint), ils s’adaptent à tous les styles architecturaux. Certains modèles sont traités pour l’extérieur (autoclave, insecticide, fongicide). Faciles à travailler et à réparer, les profilés bois sont prisés pour les projets durables et personnalisés. Découvrez les solutions adaptées à vos applications de construction ou d’aménagement.