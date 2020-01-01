Profilé en PVC

Les profilés en PVC sont largement utilisés dans la menuiserie, l’agencement et les travaux de finition pour leurs qualités d’isolation, de résistance aux intempéries et de facilité de pose. Ils permettent de fabriquer des cadres, des habillages, des plinthes, des baguettes ou des joints décoratifs. Leur légèreté et leur résistance aux chocs en font des éléments fiables aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Disponibles en blanc ou teintés dans la masse, parfois avec des finitions imitation bois, ils sont économiques et durables. Le PVC ne nécessite pas d’entretien particulier et peut être recyclé. Les profilés s’adaptent aux différentes configurations de pose, en neuf comme en rénovation. Découvrez ici notre sélection de profilés PVC pour optimiser vos chantiers d’aménagement et de menuiserie.