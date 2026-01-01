Profilé pour calfeutrement de joint

Les profilés pour calfeutrement de joint assurent l’étanchéité à l’air, à l’eau, au bruit ou au feu entre deux éléments de construction : menuiseries, murs, cloisons, sols, plafonds. Fabriqués en mousse, caoutchouc, silicone, EPDM ou matériaux expansifs, ils comblent les interstices et accompagnent les mouvements différentiels des structures. Utilisés dans les façades, les menuiseries extérieures, les planchers techniques ou les cloisons coupe-feu, ces profilés garantissent confort, sécurité et conformité aux normes (RE2020, acoustique, incendie). Certains sont pré-comprimés, autoadhésifs ou à poser sous pression. Ils conviennent au neuf comme à la rénovation. Parcourez ici les solutions techniques de calfeutrement adaptées à tous vos joints de bâtiment.