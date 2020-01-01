Le profilé pour vitrage isolant est un composant essentiel pour assurer l’assemblage, l’étanchéité et la tenue mécanique des doubles ou triples vitrages. Utilisé dans la fabrication des fenêtres et façades, ce profilé peut être en aluminium, acier inoxydable, PVC ou matériaux composites. Il délimite l’espace entre les vitres, assure l’intégration du gaz isolant (argon, krypton) et garantit la durabilité de l’ensemble en empêchant l’humidité de pénétrer. Certains intègrent des absorbeurs d’humidité ou des joints butyl pour renforcer l’étanchéité. Ces profilés doivent respecter des tolérances précises et des performances thermiques élevées pour répondre aux normes en vigueur. Retrouvez ici les produits adaptés aux vitrages isolants destinés à vos menuiseries performantes.