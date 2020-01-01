Le profilé rigide pour joint de vitrerie-miroiterie est conçu pour maintenir fermement les vitrages dans leurs supports tout en assurant une étanchéité efficace. Fabriqué en PVC, aluminium ou autre matériau technique, il est utilisé pour encadrer le verre dans des structures fixes ou mobiles. Contrairement aux profilés souples, il offre une plus grande rigidité et stabilité, idéale pour les installations en milieu exposé ou fortement sollicité. Ces profilés assurent également une finition nette et professionnelle des ouvrages, en particulier dans les façades vitrées, cloisons ou menuiseries aluminium. Leur conception précise permet un ajustement parfait du vitrage et une pose facilitée. Consultez les solutions proposées pour répondre à vos besoins techniques en matière de fixation et d’étanchéité.