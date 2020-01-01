Le programmateur ménager permet d’automatiser la mise en marche et l’arrêt des appareils électriques selon des plages horaires définies. Il s’utilise pour optimiser les consommations d’énergie des équipements domestiques comme les chauffages d’appoint, chauffe-eau, lampes ou appareils électroménagers. Le programmateur ménager existe en version mécanique à cadran ou électronique à affichage digital, avec des fonctions journalières ou hebdomadaires. Compact et facile à installer sur une prise classique ou un tableau électrique, il offre une gestion simple, fiable et économique du courant. En programmant les périodes de fonctionnement, il permet d’éviter les gaspillages, d’améliorer le confort et de réduire les coûts, notamment en heures creuses. Le programmateur ménager est une solution pratique pour piloter les appareils de façon autonome, sécurisée et adaptée aux usages quotidiens.