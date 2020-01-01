Protection, contrôle commande, surveillance HT

La protection, le contrôle-commande et la surveillance haute tension (HT) sont essentiels à la sécurité et à la continuité des réseaux électriques. Ces équipements permettent de détecter les défauts, d’isoler les incidents, de piloter les installations à distance et d’assurer la stabilité du réseau. Ils regroupent relais de protection, automates, interfaces de commande, capteurs, unités de télésurveillance et systèmes SCADA. Intégrés dans les postes HT, ces dispositifs garantissent une réaction rapide en cas de surcharge, court-circuit ou défaut d’isolement. Ils sont conçus pour s’adapter aux environnements critiques (industrie, transport, distribution publique) et répondent aux normes les plus strictes en matière de sûreté. Consulte ici une sélection de solutions fiables et performantes pour optimiser la gestion des infrastructures haute tension.