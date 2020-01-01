Le protège-angle pour revêtement mural extérieur est un accessoire indispensable pour renforcer et sécuriser les angles saillants des façades. Il assure une protection efficace contre les chocs, les fissurations et les dégradations liées aux intempéries ou aux contraintes mécaniques. Fabriqué en PVC, aluminium ou acier inoxydable, il s’adapte à tous types de finitions : enduits, crépis, bardages ou parements. En plus de sa fonction protectrice, il garantit des lignes nettes et une finition esthétique homogène des angles. Utilisé en neuf comme en rénovation, il facilite également la mise en œuvre en assurant une pose droite et durable. Retrouvez ici une sélection de protège-angles techniques répondant aux exigences des professionnels du bâtiment pour des façades durables et soignées.