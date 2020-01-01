Raccord en cuivre

Les raccords en cuivre permettent l’assemblage fiable des tubes dans les réseaux de plomberie, de chauffage ou de gaz. Ils existent sous différentes formes : coudes, tés, manchons, réductions, disponibles en versions à souder, à sertir ou à visser. Robustes et résistants à la corrosion, ces raccords assurent l’étanchéité des installations, même à haute pression ou température. Leur compatibilité avec les tubes cuivre rigides ou souples en fait un composant essentiel pour les professionnels du bâtiment. Utilisables en apparent comme en encastré, ils répondent aux exigences des projets en neuf ou en rénovation. Sur cette page, découvrez une gamme complète de raccords en cuivre adaptés à vos besoins métier.