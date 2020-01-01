Tube et raccord en cuivre

Le cuivre est un matériau incontournable en plomberie et chauffage grâce à sa durabilité, sa résistance à la corrosion et ses excellentes performances thermiques. Les tubes et raccords en cuivre conviennent à l’alimentation en eau potable, au chauffage central et aux installations de gaz. Disponibles en version recuit ou écroui, ils permettent un montage par soudure, sertissage ou raccord mécanique. Adaptés aussi bien au neuf qu’à la rénovation, ils garantissent une étanchéité parfaite et une longévité remarquable. Sur cette page, retrouvez une sélection de tubes et raccords en cuivre conformes aux normes en vigueur, répondant aux exigences des professionnels du bâtiment.