Raccord pour tube en polyéthylène

Les raccords pour tubes en polyéthylène permettent d’assurer une jonction fiable, étanche et durable entre deux sections de réseau. Qu’ils soient à compression, à emboîtement ou électrosoudables, ces raccords s’adaptent aux contraintes des installations enterrées, de l’eau potable, de l’irrigation ou de l’industrie. Leur pose ne nécessite pas de soudure à chaud, ce qui facilite les interventions sur site. Disponibles en différentes formes (coudes, tés, manchons, réductions), ils garantissent un montage sécurisé et conforme aux normes. Sur cette page, découvrez une gamme complète de raccords PE destinée aux professionnels de la plomberie et des réseaux extérieurs.