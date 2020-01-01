Tube et raccord en polyéthylène

Les tubes et raccords en polyéthylène (PE) sont utilisés pour le transport de l’eau potable, l’irrigation, l’assainissement ou les réseaux enterrés. Le PEHD se distingue par sa grande résistance mécanique, chimique et sa longévité. Les raccords à compression ou électrosoudables assurent une étanchéité fiable, même sous pression. Ce système est apprécié pour sa facilité de pose, sa légèreté et sa résistance aux chocs. Sur cette page, retrouvez une sélection de tubes et raccords en polyéthylène conformes aux normes en vigueur, adaptés aux exigences des professionnels du bâtiment et des travaux publics.