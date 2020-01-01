Raccord pour tube PVC

Les raccords pour tubes PVC permettent de concevoir des réseaux d’évacuation étanches, durables et faciles à assembler. Manchons, coudes, tés, réductions ou bouchons : ces accessoires assurent la continuité des canalisations et facilitent les changements de direction ou de diamètre. Leur mise en œuvre par collage à froid avec adhésif PVC permet un gain de temps sur chantier. Ils sont utilisés pour les eaux usées, les eaux pluviales ou les réseaux enterrés. Sur cette page, découvrez une large gamme de raccords PVC adaptés aux contraintes des professionnels du bâtiment.