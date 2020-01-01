Rail d’ancrage pour fixation : une solution structurante conçue pour intégrer des systèmes de fixation directement dans le béton. Installé avant le coulage, ce rail permet l’ancrage rapide et réglable de tiges filetées, platines ou équipements techniques, sans perçage ultérieur. Utilisé dans la préfabrication, le gros œuvre ou les ouvrages d’infrastructure, il garantit une excellente tenue aux efforts de traction et de cisaillement. Le rail d’ancrage optimise les délais de pose tout en offrant une grande flexibilité pour les ajustements sur chantier. Les produits disponibles ici répondent aux normes de résistance et de sécurité les plus exigeantes.