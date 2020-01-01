Rampe et main courante en alliage léger

Les rampes et mains courantes en alliage léger, souvent en aluminium, sont prisées pour leur légèreté, leur résistance à la corrosion et leur design moderne. Adaptées aux bâtiments résidentiels, tertiaires ou publics, elles s’installent facilement en intérieur comme en extérieur. Leur finition anodisée, thermolaquée ou brute permet de s’adapter à l’esthétique des lieux tout en offrant une grande durabilité. Ces éléments de sécurité assurent la stabilité des usagers tout en répondant aux exigences des normes PMR et ERP. Disponibles en barres droites, cintrées ou modulaires, elles conviennent aux escaliers, rampes d’accès ou balcons. Parcourez cette page pour des solutions performantes et esthétiques.