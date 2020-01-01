Rampe et main courante

Les rampes et mains courantes assurent la sécurité et l’accessibilité des escaliers, rampes d’accès et passerelles. Obligatoires dans les ERP et recommandées dans tous types de bâtiments, elles préviennent les chutes et facilitent la circulation, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Disponibles en bois, acier, inox, aluminium ou PVC, elles s’adaptent à l’environnement intérieur ou extérieur et peuvent être fixées au mur ou intégrées aux garde-corps. Certains modèles offrent un design contemporain ou des traitements antidérapants. Cette page rassemble une gamme de produits fonctionnels et esthétiques, conformes aux normes en vigueur, pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment.