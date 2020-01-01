Rampe et main courante en béton

Les rampes et mains courantes en béton sont des solutions robustes et durables pour sécuriser les escaliers, balcons ou rampes d’accès dans les bâtiments collectifs, équipements publics ou aménagements extérieurs. Grâce à leur forte résistance mécanique, elles supportent les usages intensifs et les intempéries. Elles peuvent être préfabriquées ou coulées sur place, avec des finitions variées : brut, matricé, sablé ou peint. Le béton permet également une grande liberté de formes pour s’adapter à l’architecture du site. Ces éléments garantissent sécurité, pérennité et faible entretien. Cette page présente des produits conçus pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment.