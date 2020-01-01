Rampe et main courante en matière plastique

Les rampes et mains courantes en matière plastique offrent une solution légère, économique et résistante pour sécuriser les escaliers, rampes d’accès et passerelles. Fabriquées en PVC ou en matériaux composites, elles résistent à l’humidité, aux chocs et à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, notamment dans les environnements humides ou exposés. Faciles à poser et à entretenir, elles conviennent aussi bien aux logements qu’aux établissements scolaires, de santé ou industriels. Certains modèles intègrent des propriétés antibactériennes ou antidérapantes. Retrouvez ici une sélection de produits durables, conformes aux normes d’accessibilité et de sécurité.