Le reboucheur pour ragréage est conçu pour combler les trous, fissures et irrégularités localisées avant l’application d’un ragréage ou d’un revêtement de finition. Il permet de préparer efficacement les supports en béton, chape ou carrelage, en assurant une base solide, uniforme et compatible avec les produits de nivellement. Facile à mettre en œuvre, ce type de mortier de réparation se caractérise par sa rapidité de séchage et sa bonne adhérence. Il peut être utilisé en neuf comme en rénovation, notamment dans les zones abîmées ou soumises à une sollicitation accrue. Parcourez les solutions disponibles pour sélectionner le reboucheur le plus adapté à vos contraintes de chantier et aux caractéristiques du support à traiter.