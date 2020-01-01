Receveur, bac de douche céramique

Classique et toujours très apprécié, le receveur de douche en céramique offre robustesse, longévité et facilité d’entretien. Idéal pour les logements collectifs, les hôtels ou les salles d’eau privatives, il se distingue par sa surface vitrifiée résistante aux taches, aux produits ménagers et à l’usure quotidienne. Disponible en plusieurs formes et dimensions (carré, rectangulaire, angle), il convient à toutes les configurations de salle de bains, en pose encastrée ou surélevée. Certains modèles intègrent une surface antidérapante pour plus de sécurité. Grâce à son excellent rapport qualité/prix, le bac de douche en céramique reste une valeur sûre pour les professionnels du BTP en neuf comme en rénovation.