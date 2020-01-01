Receveur, bac de douche

Les receveurs et bacs de douche sont des éléments essentiels dans l’aménagement des espaces de douche, alliant accessibilité, étanchéité et esthétisme. Disponibles en différentes formes (carré, rectangulaire, quart de rond) et dimensions, ils s’adaptent à tous les types de configurations, en pose encastrée, à fleur de sol ou surélevée. Fabriqués en céramique, résine, acrylique ou matériaux composites, ces équipements assurent robustesse et facilité d’entretien. Certains modèles intègrent des surfaces antidérapantes ou des systèmes d’évacuation discrets pour plus de confort et de sécurité. Les professionnels du BTP trouveront ici des solutions conformes aux normes d’accessibilité et adaptées aux projets résidentiels, hôteliers ou collectifs.