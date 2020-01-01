Receveur, bac de douche en fonte émaillée

Le receveur en fonte émaillée se distingue par sa solidité exceptionnelle et son excellente tenue dans le temps. Ce type de bac de douche est particulièrement apprécié pour sa stabilité, son confort à l’usage et sa résistance aux chocs, à la corrosion ainsi qu’aux produits chimiques. L’émail vitrifié offre une surface lisse, brillante et facile à entretenir, tout en assurant une parfaite hygiène. Grâce à son poids, il garantit une pose stable sans vibration. Disponible en formats standards et antidérapants, le receveur en fonte émaillée s’adapte aussi bien aux logements individuels qu’aux ERP ou aux projets collectifs. Une solution idéale pour les professionnels du BTP à la recherche de performance et de durabilité.