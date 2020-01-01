Receveur, bac de douche en matériaux de synthèse

Les receveurs de douche en matériaux de synthèse, tels que l’acrylique, la résine ou les composites minéraux, combinent légèreté, esthétisme et confort d’utilisation. Faciles à découper et à manipuler, ils s’adaptent aux configurations sur mesure, notamment en rénovation. Leur surface lisse, parfois texturée ou antidérapante, offre un toucher agréable et une grande sécurité d’usage. Disponibles en divers formats, coloris et finitions, ces bacs de douche s’intègrent harmonieusement dans les salles d’eau contemporaines ou traditionnelles. Leur faible épaisseur permet également une installation à fleur de sol pour un rendu moderne et accessible. Découvrez notre sélection de receveurs synthétiques alliant design, performance et facilité de pose.