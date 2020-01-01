Receveur, bac de douche métallique

Les receveurs ou bacs de douche métalliques, en acier émaillé notamment, offrent une solution à la fois robuste, hygiénique et durable pour les salles de bains. Leur surface résistante aux chocs, aux rayures et à l’usure les rend particulièrement adaptés aux logements collectifs, hôtels ou établissements recevant du public. L’émaillage garantit une finition lisse et facile à entretenir, tout en assurant une bonne résistance aux produits d’entretien. Disponibles en différentes dimensions et formes (carré, rectangulaire, angle), ces receveurs peuvent être posés au sol, surélevés ou encastrés. Découvrez notre sélection de bacs de douche métalliques conçus pour les professionnels du BTP, combinant performance technique et esthétisme.