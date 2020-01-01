​Les relais électriques sont des dispositifs électromécaniques ou électroniques permettant de contrôler l'ouverture et la fermeture de circuits électriques. Ils jouent un rôle essentiel dans les installations électriques en assurant la commande à distance, l'isolation galvanique entre circuits, et la protection des équipements contre les surintensités. Disponibles en diverses configurations, les relais s'adaptent aux besoins spécifiques des professionnels du BTP, garantissant une gestion efficace et sécurisée des systèmes électriques.​