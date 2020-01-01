Le réseau câblé de distribution de télévision permet d’acheminer le signal TV depuis une antenne ou un répartiteur vers plusieurs points de diffusion dans un bâtiment. Utilisé dans les immeubles collectifs, hôtels ou établissements publics, il garantit une qualité de signal homogène, sans perte ni interférence. Ce réseau comprend câbles coaxiaux, prises, répartiteurs, amplificateurs et filtres adaptés. Il est conçu pour faciliter la maintenance, la mise à niveau et la compatibilité avec les sources TNT, satellite ou IP.